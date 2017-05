Stallone pozdravil bollywoodsko priredbo Ramba

New Delhi, 23. maja - Igralec Sylvester Stallone je pozdravil bollywoodsko priredbo filma Rambo, v vlogi katerega je sam blestel. Projekt te dni predstavljajo v Cannesu, snemati pa ga bodo začeli konec leta. Ustvarjalcem je Stallone preko socialnih omrežij zaželel srečno in pripomnil, da so izbrali izjemen filmski lik, upa pa tudi, da ga ne bodo uničili.