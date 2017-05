Sloveniji iz Bruslja poziv k znatnemu fiskalnemu naporu in zdravstveni reformi

Bruselj, 22. maja - Slovenija je danes iz Bruslja dobila nova priporočila za proračunsko in reformno ukrepanje v tem in prihodnjem letu, ki so zelo podobna lanskim in razdeljena na tri dele. Evropska komisija Slovenijo poziva zlasti k znatnemu fiskalnemu naporu v prihodnjem letu ter k izvajanju reform, predvsem zdravstvene.