Ljubljana, 22. maja - Okrožno sodišče v Ljubljani je začelo stečajna postopka nad družbama Papir servis in Set, ki sta kapitalsko povezani z družbo Krater. Predlog za oba postopka je vložil dolžnik sam, upniki do obeh družb imajo čas za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic do 22. avgusta.