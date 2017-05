Iz nevladnih organizacij poziv proti dopustitvi kajenja zeliščih cigaret na gledaliških odrih

Ljubljana, 22. maja - V nevladnih organizacijah so danes poslance pozvali, naj ne podprejo dopolnitve zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, s katero bi na gledaliških odrih dovolili kajenje zeliščnih cigaret. Kajenje škoduje zdravju in zeliščne cigarete niso izjema, so opozorili.