Mediacija uspešen način reševanja mnogih sporov

Ljubljana, 22. maja - Mirno reševanje sporov je po 16 letih mediacije na ljubljanskem okrožnem sodišču in osmih letih na ljubljanskem višjem sodišču našlo pot do strank, ocenjujejo na sodiščih. A vseeno je mediacija premalo prepoznana, menijo tako na sodišču kot na ministrstvu. Promociji mediacije ministrstvo namenja precej pozornosti in tudi sredstev.