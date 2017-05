Sklad Toneta Pavčka že deset let vzpodbuja učenje ruščine v slovenskih šolah

Ljubljana, 22. maja - Sklad Toneta Pavčka praznuje deset let delovanja, ki se je začelo leta 2007 z deklaracijo o sodelovanju na področju promocije ruskega jezika in kulture v slovenskem šolstvu, ki so jo podpisali Društvo Slovenija Rusija, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter rusko veleposlaništvo. Sklad je doslej finančno podprl 120 projektov 40 šol.