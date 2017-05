Pri Gornjem Gradu voznik delovnega stroja poškodoval otroka

Celje, 22. maja - Na območju Gornjega Grada je prišlo nekaj pred 10. uro do nesreče pri delu. Voznik delovnega stroja je pri premiku stroja na dvorišču stanovanjske hiše poškodoval otroka, ki so ga s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Stopnja njegovih poškodb še ni znana, so sporočili s Policijske uprave Celje.