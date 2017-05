Tujca zaradi vnovčitve ponarejenega denarja v pripor

Murska Sobota, 22. maja - Murskosoboški policisti so v četrtek v naselju Bratonci prijela dva tujca, ki sta po vnovčitvi ponarejenega denarja v trgovini v Beltincih s kraja pobegnila. Oba storilca so v soboto privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju odredil 15-dnevni pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.