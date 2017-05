V svetu več kot 31 milijonov notranje razseljenih ljudi

Oslo, 22. maja - Lani je bilo v svetu zaradi naravnih katastrof in konfliktov znotraj posameznih držav skupaj z domov pregnanih 31,1 milijona ljudi, sta danes v Ženevi objavila Center za spremljanje notranje razseljenih oseb (IDMC) in Norveški svet za begunce. Gre zgolj za tiste, ki niso prestopili meja svojih držav, a so morali iskati zatočišče drugje kot doma.