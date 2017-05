Ljubljana, 22. maja - Ekonomsko-socialni svet (ESS) je danes s socialnimi partnerji, predstavniki civilne družbe in zainteresirano javnostjo razpravljal o tesno povezanih dokumentih, pomembnih za našo prihodnost, Beli knjigi o prihodnosti Evrope in evropskem stebru socialnih pravic. Brez konvergence gospodarstva in socialne politike razvoja EU ne bo, so menili nekateri.