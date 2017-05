V ljubljanski operno-baletni hiši sezona 2017/2018 v duhu jubilejev

Ljubljana, 22. maja - V SNG Opera in balet Ljubljana so sezono 2017/2018, v kateri bodo obeležili dva jubileja - 125. obletnico izgradnje ljubljanske operno-baletne hiše in 100-letnico zasnove poklicnega ljubljanskega baletnega ansambla - naslovili Igra usode. Prvi jubilej bodo obeležili z opero Ksenija Viktorja Parme, drugega z baletnim triptihom z naslovom BALET 100.