ZPS: Vsaka mineralna voda nima več mineralov kot voda iz pipe

Ljubljana, 22. maja - V ZPS so v analizi 19 naravnih mineralnih vod ugotovili, da so med njimi precejšnje razlike, tako glede vsebnosti mineralnih snovi kot cene. Vsaka mineralna voda ne vsebuje več mineralov v primerjavi z vodo iz pipe, so zapisali v zaključkih tržnega pregleda analiziranih mineralnih vod.