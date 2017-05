Na štajerski avtocesti v naletu vozil poškodovanih več oseb

Ljubljana, 22. maja - Na štajerski avtocesti je nekaj po 7. uri pred priključkom Krtina v smeri Ljubljane prišlo do naleta šestih vozil. V nesreči so se poškodovale štiri osebe, ki so jih prepeljali v ljubljanski klinični center, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posledice nesreče so odstranili. Zastojev na avtocesti ni več, poroča prometnoinformacijski center.