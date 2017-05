Branilci naslova na pragu finala

Pittsburgh, 22. maja - Branilci naslova v hokejski ligi NHL Pittsburgh Penguins so le še zmago oddaljeni od uvrstitve v veliki finale. V tretji tekmi konferenčnega finala na vzhodu so premagali Ottawo kar s 7:0 in povedli v seriji na štiri zmage s 3:2. Vratar domačega moštva Matt Murray je zaustavil 25 strelov gostov za še drugi karierni shutout v končnicah.