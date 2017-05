Na konferenci elektroenergetikov o zavezanosti Evrope in Slovenije razogljičenju

Maribor, 22. maja - V Mariboru se je danes začela 13. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED. Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Klemna Potiska se je Evropa in z njo Slovenija razogljičenju zavezala, zdaj pa je potrebno sprejeti strateške in izvedbene dokumente, ki ju bodo popeljali do tega cilja.