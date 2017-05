Reporter: Išče se Roger Douglas (22. 5.)

Ljubljana, 22. maja - Slabo se nam piše! Državo so ugrabili gradbeni tajkuni in je ne spustijo iz rok. Stojan Petrič in Stanko Polanič postajata nova Ivan Zidar in Dušan Črnigoj. Prvi bi gradil drugi tir, drugi lakirnico Magne. V oba projekta je zelo vpletena Cerarjeva vlada - z njima stoji ali pade, v Reporterju piše Silvester Šurla.