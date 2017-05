Promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani sproščen

Ljubljana, 22. maja - Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani promet poteka samo po odstavnem pasu. Med Blagovico in Krtino je nastal sedemkilometrski zastoj. Pot se podaljša za več kot eno uro. Vozniki osebnih vozil naj se preusmerijo z avtoceste med priključkoma Blagovica in Krtina, svetuje prometnoinformacijski center.