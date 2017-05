Boston vstal od mrtvih

Cleveland, 22. maja - Čeprav so v petek izgubili s 44 točkami razlike in do konca sezone ostali brez prvega igralca Isaiaha Thomasa, so košarkarji Boston Celtics dobili tretjo tekmo konferenčnega finala na vzhodu lige NBA. V gosteh so premagali aktualne prvake iz Clevelanda s 111:108 in rezultat v seriji na tri zmage znižali na 1:2.