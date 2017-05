Köln, 21. maja - Hokejisti Švedske so svetovni prvaki za leto 2017. V velikem finalu svetovnega prvenstva elitne skupine so v Kölnu po kazenskih strelih premagali Kanado z 2:1 (0:0, 1:0, 0:1; 1:0). Bron so si zagotovili Rusi, ki so v malem finalu premagali Finsko s 5:3 (1:0, 3:1, 1:2).