Köln, 21. maja - Hokejisti Rusije so na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Nemčiji osvojili bronasto medaljo. V malem finalu so s 5:3 (1:0, 3:1, 1:2) premagali Finsko. Zvečer ob 20.45 se bosta v velikem finalu v Kölnu pomerili še Kanada in Švedska.