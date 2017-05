Bezjak z Magdeburgom tretji v pokalu EHF

Göppingen, 21. maja - Rokometaši Magdeburga so v tekmi za tretje mesto na zaključnem turnirju evropskega pokala EHF premagali francoski Saint-Raphael po streljanju sedemmetrovk z 32:31 (27:27, 13:12). Ob 17. uri se bosta za prvo mesto pomerila gostitelj turnirja in branilec naslova Göppingen, za katerega brani slovenski vratar Primož Prošt, in Füchse iz Berlin.