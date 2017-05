Ljubljana, 21. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti med Brezovico in cestninsko postajo Log proti Kopru zaradi del tri kilometre dolg zastoj, pot se podaljša za približno 20 minut. Za vozila do sedmih ton in pol je možen obvoz regionalna cesta Brezovica - Vrhnika.