Tedenska napoved - rekreacija od 23. do 29. 5.

IZBRANI DOGODKI

Vsi na Rožnik z Aktualovci

V četrtek, 25. maja, se Aktualovci povzpnejo na Rožnik. Z vami bo glasbenik Dejan Vunjak ter izbranci projekta Zdrava Slovenija. Dobimo se ob 17. uri v Tivoliju pri igrišču za golf. Tam bo tudi športni trener Dejan Levičar, ki bo poskrbel, da se boste dobro ogreli ter da bo rekreacija res varna in zabavna. Pohod zdravja in mladosti bodo zaključili z zabavnim programom na Rožniku. Podelili bodo naziv Specialist zdrave zaobljube. Da pa bo vse skupaj še bolj zabavno in celo malo romantično, se bodo z Rožnika vračali v večernih urah z naglavnimi lučkami. Vabljeni, da se jim pridružite na najbolj zabavni rekreaciji Pohod zdravja in mladosti. Prvih 100 čaka nagrada. Informacije: http://svet24.si/clanek/zdravje/5919b1a680650/vsi-na-roznik-z-aktualovci

2. mavrični tek Tržič

Edinstven Mavrični tek je najzabavnejši in najatraktivnejši športno zabavni dogodek za otroke, ki otroško popelje v svet športa, barv in smeha. Nepozabno pisan Mavrični tek je namenjen sproščeni zabavi in druženju celotne družine na aktiven način. Mavrični tek ni tekaško tekmovanje, vendar barvit tekaški poligon z vmesnimi zabavnimi ovirami, postojankami ter barvnim obmetavanjem. Otroci se, v spremstvu staršev ali mavričnih animatorjev, na poti srečajo s številnimi mavričnimi nalogami in ovirami. Čofotajo v bazenu polne mavrične pene, se posipavajo z naravnim jedilnim barvnim prahom, ciljajo barvite mavrične tarče, se plazijo skozi pajkovo mrežo polno balonov, tečejo preko barvitih toboganov in še mnogo drugih zabavnih ovir. Vsaka mavrična družina je deležna polno barvitih aktivnosti, glasbe, napihljivih igral, letečih balonov in otroške animacije. Informacije: www.mavricni-tek.si

Teden UNESCO globalnega Geoparka Idrija

Rake so resnično raj za vse športnike in ljubitelje aktivnosti na prostem. Za vse rekreativce, profesionalne športnike in tudi vse ostale, katerih Rake sicer niso redna točka vaših obiskov, smo pripravili še dodatno motivacijo za obisk te poti. Da popestrimo tek ali sprehod po poti Ob rakah, bomo samo za vas v Tednu Unesco Globalnega Geoparka Idrija od 20.5. do 5.6. postavili trim postaje z vajami za celo telo. Trim postaje bodo postavljene na vsebinskih točkah poti Ob rakah, zato v roke vzemite še brošuro poti in se podajte v odkrivanje domačin naravnih in kulturnih znamenitosti. Informacije: www.geopark-idrija.si

10 krogov za 10 nasmehov - humanitarni tek

Športno humanitarno društvo Vztrajaj - Never give up, se vsakodnevno trudi pomagati ljudem na socialnem dnu, prav tako pa pomagati hendikepiranim osebam do lažjega in boljšega jutri. Društvo je ena najvidnejših humanitarnih organizacij, saj pomaga skozi celo leto in po vsej Sloveniji. Leto je naokoli in zopet je prišel čas za izvedbo enega največjih športno humanitarnih projektov v Sloveniji, humanitarnega teka 10 krogov za 10 nasmehov. Vsak dan tečemo od 16.00 do 20.00 na mestnem stadionu. Vsak posameznik lahko odteče ali prehodi poljubno število krofov in v zahvalo prejme darilno vrečko. Informacije: www.nevergiveup.si

AJM team time ride

AJM Team time ride je edinstvena slovenska kolesarska prireditev, saj se na progi "pomerijo" 4-članske, 3-članske ali 2-članske kolesarske ekipe. Kolesarska prireditev nima značaja kolesarske dirke, čeprav se vsaki ekipi meri čas kolesarjenja. Zanimiv boj se bije za najboljši povprečni čas izmed vseh ekip. Ekipa, ki se bo najbolj približala povprečnemu času vseh ekip, bo velika zmagovalka. Torej so ekipe vse do prihoda zadnje ekipe v cilj negotove, katera je zmagovalna ekipa. Povsem nesmiselno je torej divjanje po predpisani trasi, a tudi zavlačevanje ne prinaša uspeha. Informacije: www.timeride.si

KOLEDAR

TOREK, 23. maja

LJUBLJANA - Delavnica tehnike; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Ferata Sp. Plot (1682 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BREŽICE - Žekovc - Golte; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

RADEČE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 24. maja

LJUBLJANA - Špičasti hrib (837 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

IG - Evropska pešpot E6; pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

JESENICE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zsport-jesenice.si

KOČEVJE - 5. tekaška kros liga Kočevsko jezero; tek. Informacije: www.kocevska.net/

ŽALEC - Farbanca (702 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ČETRTEK, 25. maja

LJUBLJANA - Vsi na Rožnik z Aktualovci; pohodništvo. Informacije: http://svet24.si/clanek/zdravje/5919b1a680650/vsi-na-roznik-z-aktualovci

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

AJDOVŠČINA - Pohod od Podčetrtka do Kumrovca; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-gora.si

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

HRASTNIK - Srečanje starejših planincev na Kumu (1220 m); pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

MARIBOR - Gora Oljka (733 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MORAVČE - Pohod od Lovske koče do Sv. Mohorja; pohodništvo.

DEKANI - Šagra Križanca: Po starih poteh za nova prijateljstva; pohodništvo.

PETEK, 26. maja

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

LJUBLJANA - Monte Re (Ita, 1912 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - 2. mavrični tek Tržič (mladina); tek. Informacije: www.mavricni-tek.si

BLED - Poslovni tek trojk (Slovenia business run); tek. Informacije: www.tektrojk.eu

CERKNO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

IDRIJA - Teden UNESCO globalnega Geoparka Idrija; pohodništvo. Informacije: www.geopark-idrija.si

KAMNIK - Korzika (Ita); pohodništvo. Informacije: www.borispotepuh.si/

KANAL - Malonogometni turnir - trojke; mali nogomet. Informacije: www.drustvo-levpa.si

LITIJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MEŽICA - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MOKRONOG - Kolesarska dirka Trebelno; kolesarstvo. Informacije: www.kklub-dolenjskabalanca.si

SLOVENJ GRADEC - Tečem, da pomagam - tek z zavezanimi očmi; tek. Informacije: www.lions-d129.si/tecem-da-pomagam_508

TRBOVLJE - 10 krogov za 10 nasmehov - humanitarni tek; tek. Informacije: www.nevergiveup.si

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

SOBOTA, 27. maja

LJUBLJANA - Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Lugauer (Avt, 2217 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - 12. DM tek za ženske; tek. Informacije: www.tekzazenske.si

LJUBLJANA - Tabor ljubljanskih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Letno državno prvenstvo za veterane; plavanje. Informacije: www.plavalniklub-ilirija.si

LJUBLJANA - Mednarodni seminar capoeire; ples - capoeira. Informacije: Urška Stolnik, 041 504 621, capoeira.slovenija@gmail.com; Vojko Stolnik, 041 504 621, capoeira.slovenija@gmail.com; www.capoeiraslovenija.si

LJUBLJANA - Nanos (1313 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Zgornja dolina But; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LJUBLJANA - Dan planincev MDO Ljubljana; pohodništvo.

LJUBLJANA - Nanos (1313 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Ljubljanica SUP Challenge 2017; sup - veslanje na deski. Informacije: www.supklub.si/

LJUBLJANA - Razgibajmo Ljubljano: Športno poletje; sejem. Informacije: http://razgibajmo-ljubljano.blogspot.si

LJUBLJANA - Brentoni (Ita, 2548 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Spominska tura za Andreja Magajne; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Poludnig (Avt, 1999 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - 1000 železničarjev na 1000 m; pohodništvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

TRŽIČ - Krniške skale (Avt, 2195 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BLED - Krnčica (2142 m); planinstvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BREŽICE - Brežiški športni vikend 2017; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.sportbrezice.si

BREŽICE - Najvišja domačija Gornik v Selah na Srednjem kotu; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Nočni tek Celje; tek. Informacije: www.nocnitek.si

CELJE - Mokrica (1853 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

CELJE - Marmolada (Ita); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Pohod SMDO; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Velika planina (1500 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Pohod 1000 železničarjev na 1000 m; pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

ČATEŽ OB SAVI - Posavski festival tematskih poti: Po Čateževi energijski poti; pohodništvo.

FRAM - Severni Velebit (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJI GRAD - Dobrča (1634 m); planinstvo. Informacije: www.pdgornjigrad.si/

GROSUPLJE - Črni Kal; športno plezanje. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

HOČE - Kolovrat (1243 m); pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

IDRIJA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

JESENICE - Tolsti vrh (1715 m); planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

JESENICE - Jesenice tečejo en krog ali več; tek. Informacije: www.zdpm-jesenice.si

KAMNIK - Nočni rokovnjaški pohod; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KANAL - Pohod Kje so tiste stezice; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-levpa.si

KOČEVJE - Trdinov vrh (1178 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOPER - Pomjan; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

KOPER - Radensko polje; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJ - Jerebičje (1762 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJSKA GORA - 7. juriš na Dovško babo; tek. Informacije: www.mojstrana.com

KRANJSKA GORA - 7. juriš na Dovško babo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.mojstrana.com

KRANJSKA GORA - 7. juriš na Dovško babo; pohodništvo. Informacije: www.mojstrana.com

KRANJSKA GORA - 7. juriš na Dovško babo; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.mojstrana.com

LAŠKO - Po laških poteh 2017: Pohod iz Slog v Log; pohodništvo. Informacije: www.lasko.info/sl/pohodi/pohod-iz-slog-v-log

LAŠKO - 10. kronometer v dolini Gračnice; kolesarstvo. Informacije: Luka Picej, 041 704 118, luka.picej@gmail.com; http://kolesarskiklub-lasko.si/

LENART - Polhograjsko hribovje; pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LENDAVA - Golica (1836 m); pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Vrtaška planina (1462 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LOGATEC - 4. Kolotek in 46. tek prijateljstva; kolesarstvo. Informacije: www.hotedrsica.si

LOGATEC - 46. tek prijateljstva in 4. Kolotek; tek. Informacije: www.hotedrsica.si

MARIBOR - 9. Europarkov maraton; kolesarstvo. Informacije: www.sz-maribor.com

MARIBOR - Kepa (2143 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Čez Pohorje; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Lepenatka (1425 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Sveti Urban (597 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Štajerski vintgar (Avt); pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Robanova planina (890 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - 10. dobrodelni pohod: Koraki za korakce; pohodništvo. Informacije: www.korakizakorakce.si

MEDVODE - Festival Medvode v gibanju: nordijsko rolkanje (skike); nordijsko rolkanje - skajk. Informacije: www.sz-medvode.si

MEDVODE - Srečanje MDO; planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

METLIKA - Dan planincev MDO; pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MIREN - Turnir v malem nogometu; mali nogomet. Informacije: www.tddren.com

MURSKA SOBOTA - 16. Soboški pohod; pohodništvo. Informacije: www.zkts-ms.si

MURSKA SOBOTA - 16. Soboški tek; tek. Informacije: www.zkts-ms.si

MURSKA SOBOTA - Okrog Murske Sobote; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Po grebenu Karavank; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVA GORICA - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

NOVO MESTO - Dan planincev MDO Dolenjske in Bele krajine; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

POSTOJNA - Radensko polje; pohodništvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

POSTOJNA - Kladivo (2094 m); planinstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PREDDVOR - Pohod na Janče; pohodništvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

PTUJ - Pohod po HPP; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADOVLJICA - 10 krogov za 10 nasmehov - humanitarni tek; tek. Informacije: www.nevergiveup.si

ROGAŠKA SLATINA - Po poteh 14. divizije; pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

RUŠE - 2. kros triatlon Pohorje; triatlon. Informacije: www.cross-triathlon-pohorje.si

SELNICA OB DRAVI - 15. selniški tek 2017; tek.

SEMIČ - Dnevi kočevarske kulture; pohodništvo.

SENOVO - Posavski festival tematskih poti: Po knapovski poti; pohodništvo.

SENOVO - Mini tabor Ravni Log; pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEVNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SEŽANA - Zelena tura po Krasu; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.avber.si

SLOVENSKE KONJICE - Po poteh XIV. divizije; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠENTJUR - Stolpnik (1012 m); planinstvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Spominski pohod za Mateja Užmaha - Soškega; pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠENTJUR - Po poteh XIV. Divizije; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠENTVID PRI STIČNI - Srečanje planincev MDO Ljubljana; pohodništvo.

ŠKOFJA LOKA - 19. visoški tek; tek. Informacije: www.visoski-tek.si

ŠKOFJA LOKA - Viševnik (2050 m), Lipanski vrh (1965 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠTORE - Pohod po poti XIV. divizije - Žiče; pohodništvo. Informacije: www.publishwall.si/planinsko.drustvo.zelezar.store

VELENJE - Pot XIV. divizije; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELIKE LAŠČE - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si

VIŠNJA GORA - Tabor MDO; pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ZREČE - Rogla hodi; pohodništvo. Informacije: www.destinacija-rogla.si

ŽALEC - Vrhovi prijateljstva; planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Rombon (2208 m); planinstvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ROGATEC - Po poteh XIV. divizije; pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

LOVRENC NA POHORJU - Križevnik (1909 m); planinstvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

POLJČANE - 9. poljčanski tek; tek. Informacije: www.ospoljcane.si

BRDA - Pomladni festival pohodništva Brda: Pohod po poti miru; pohodništvo. Informacije: Brda TIC, 040 257 875, ozvvsbrda@gmail.com; Jože Abramič, 040 257 875, ozvvsbrda@gmail.com; www.brda.si

CERKVENJAK - Pohod od Lube vodice do Arheološkega parka; pohodništvo. Informacije: www.cerkvenjak.si/

GRAD - Po Olijevi vulkanski poti; pohodništvo. Informacije: www.vulkanija.si

KOSTANJEVICA NA KRASU - Kostanski dan mladosti; pohodništvo. Pohod, športne igre, veseloigre.

CIRKULANE - Pohod ob občinskem prazniku; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

KUNGOTA - Pohod za dan mladosti-Svečina Vinotour; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

VIDEM PRI PTUJU - Po HPP; pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

RAZKRIŽJE - 13. pomlad v prleških goricah; pohodništvo. Informacije: www.razkrizje.si/

NEDELJA, 28. maja

LJUBLJANA - Pelci (2442 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Krvavec (1491 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kompotela (1989 m); planinstvo. Informacije: Anica Žmavc, 041 313 954, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Kompotela (1989 m); planinstvo.

LJUBLJANA - Krn (2244 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Briceljk (2346 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Zeleniške špice (2150 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Golica (1836 m); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

AJDOVŠČINA - Pohod po češnjevih nasadih; pohodništvo. Informacije: www.doli.si

AJDOVŠČINA - Festival alpskega cvetja; pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

BRESTANICA - Akvatlon Rajhenburg; akvatlon. Informacije: http://triatlonkk.blogspot.com

CELJE - Na kolo; kolesarstvo. Informacije: www.na-kolo.si

CELJE - Od Starega piskra do Zabukovice; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

CELJE - Otroški teki Miško knjižko; tek. Informacije: www.fatburn.si

CELJE - Struška (1944 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

DOMŽALE - Tek prijateljstva in sodelovanja; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

HRPELJE - Mali Golak (1495 m); pohodništvo.

IG - 20. tek na Krim; tek. Informacije: www.grs-ljubljana.si

JESENICE - Dan planincev PD Jav. Kor. Bela; pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KOBARID - 5. tek in pohod ob Nadiži; pohodništvo. Informacije: www.kamp-nadiza.com

KOBARID - 5. tek in pohod ob Nadiži; tek. Informacije: www.kamp-nadiza.com

KRANJ - Scottov kolesarski dan; kolesarstvo. Informacije: www.kklub-sava.si

KRKA - Voda za vedno 2017: 41. spust po Krki; kajak kanu na tekočih vodah. Informacije: http://users.volja.net/kkkkrka

MARIBOR - AJM team time ride; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.timeride.si

MEDVODE - Festival Medvode v gibanju: planinski pohod; planinstvo. Informacije: www.sz-medvode.si

MENGEŠ - Trdinov pohod; planinstvo. Informacije: Miro Šušteršič, 041/809-862; http://pd-menges.si

MURSKA SOBOTA - Dimek - Hrovatov memorial; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MUTA - Dobrač (Avt, 2166 m); planinstvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Marmolada (Ita, 3343 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

NOVA GORICA - Do Mosta na Soči; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

PODČETRTEK - Po PP XIV. divizije; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLHOV GRADEC - Risnjak (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PORTOROŽ - Triatlon Portorož; triatlon. Informacije: www.triatlonklublogatec.si

PRESERJE - Kepa (2016 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PRESERJE - Istrska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

SEVNICA - 22. sevniški maraton; kolesarstvo.

SEVNICA - Posavski festival tematskih poti: Sevniški maraton; kolesarstvo.

SEŽANA - Pohod od Devina do izvira Timave; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

STARI TRG PRI LOŽU - Turnir v hitropoteznem šahu; šah.

ŠEMPETER PRI GORICI - Medea (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠTORE - Planjava (2394 m); planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

TOLMIN - 10 krogov za 10 nasmehov - humanitarni tek; tek. Informacije: www.nevergiveup.si

TRBOVLJE - Spomladansko srečanje planincev na Kumu (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VODICE - 6. majski turnir v malem nogometu; mali nogomet. Informacije: www.nogomet.repnje.si

ŽALEC - Pohod Stari pisker; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

STRAŽA - Straški teki 2017; tek.

BRDA - Pomladni festival pohodništva Brda: Bosi po Brdih; pohodništvo. Informacije: Brda TIC, 05 395 95 95, tic@brda.si; www.brda.si

PONEDELJEK, 29. maja

LJUBLJANA - Dan planincev PD IMP; pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LOGATEC - Po Logaški poti; pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Ob Donavi; kolesarstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

ŠKOFJA LOKA - 10 krogov za 10 nasmehov - humanitarni tek; tek. Informacije: www.nevergiveup.si

ŠTORE - Športne prireditve ob prazniku občine; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije.

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si