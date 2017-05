Celtic sezono končal neporažen

Glasgow, 21. maja - Nogometaši Celtica iz Glasgowa so si že pred časom zagotovili 48. naslov škotskega prvaka, danes pa so poskrbeli za nov mejnik, saj so kot prvi škotski klub sezono končali neporaženi. Izbranci Brendana Rodgersa so slavili tudi v zadnjem, 38. krogu, z 2:0 in goloma Leigha Griffithsa ter Stuarta Armstronga so ugnali Hearts.