Rim, 21. maja - Ukrajinska teniška igralka Jelina Svitolina je v finalu teniškega turnirja v Rimu, kjer so si udeleženke razdelile 2.775.745 dolarjev, premagala Romunko Simono Halep s 4:6, 7:5 in 6:1. Za 22-letno osmo nosilko je bila to osma zmaga na WTA-turnirjih.