Klepačeva v 2. krog Nürnberga

Nürnberg, 21. maja - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je v paru s Španko Mario Jose Martinez-Sanchez prebila v 2. krog teniškega turnirja v Nürnbergu. V uvodnem krogu tekmovanja dvojic sta drugopostavljeni Slovenka in Španka šele v skrajšanem tretjem nizu z 2:6, 6:3 in 10:3 premagali Čehinji Evo Hrdinovo in Lenko Kunčikovo.