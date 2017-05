NYT: Kitajska ohromila Ciino mrežo ovaduhov

New York, 21. maja - Kitajska vlada je med letoma 2010 in 2012 ubila ali zaprla do 20 ovaduhov ameriške obveščevalne službe Cia, s čimer je Američanom močno otežila obveščevalno delovanje na kitajskih tleh, je poročal ameriški časnik New York Times. Za zdaj ni znano, ali je bila Cia žrtev hekerskega napada ali pa je Kitajcem identiteto agentov razkril krt.