Brezzobi Aberg junak večera v Anaheimu

Anaheim, 21. maja - Nashville Predators so v severnoameriški hokejski ligi NHL v dvoboju z Anaheim Ducks v boju na štiri zmage korak bližje velikemu finalu, saj so v zmagah povedli s 3:2. Na peti tekmi finala v Kaliforniji so namreč gostitelje premagali s 3:1. Junak tekme je bil Pontus Aberg, ki je v zadnji tretjini dosegel zmagoviti zadetek, a pri tem izgubil zob.