V požaru gospodarskega poslopja pri Sevnici poškodovana ena oseba

Sevnica, 21. maja - V soboto nekaj pred 20. uro je zagorelo v gospodarskem poslopju v naselju Leskovec v Podborštu v občini Sevnica. Gasilci so preprečili širitev požara na stanovanjski objekt in požar pogasili, gospodarsko poslopje pa je bilo popolnoma uničeno. Ena oseba se je poškodovala in so jo po prvi oskrbi na kraju prepeljali v novomeško bolnišnico.