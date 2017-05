Köln, 21. maja - Z današnjim finalom se bo v Kölnu končalo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. Tekmovanje, ki sta ga zadnjih 16 dni gostili Francija in Nemčija, se bo izteklo z velikim finalom med branilko naslova Kanado in Švedsko ob 20.45. Že ob 16.15 bo mali finale med Finsko in Rusijo.