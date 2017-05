Gliha s parom golov poskrbel za točko Ankarana Hrvatinov

Ljubljana, 20. maja - Nogometaši v 2. slovenski ligi so odigrali tekme 26., predzadnjega kroga. Derbi med kranjskim Triglavom, ki si je že zagotovil naslov prvaka 2. SNL in pot v prvoligaško konkurenco, in tretjeuvrščenim Ankaranom Hrvatini se je na Primorskem končal s 3:3, pri čemer je dva zadetka za domače dosegel Erik Gliha, enega pa Jaka Štromajer.