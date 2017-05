Köln, 20. maja - Hokejisti Švedske so drugi finalisti svetovnega prvenstva elitne skupine v Nemčiji. V večernem polfinalu so s 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) premagali Fince in si zagotovili nedeljski boj za zlato medaljo proti Kanadi, ki je popoldne s 4:2 premagala Rusijo.