Rusiji pričakovan ekipni naslov v Budimpešti

Budimpešta, 20. maja - Rusinje so na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Budimpešti pričakovano in prepričljivo osvojile nov naslov ekipnih prvakinj s 182,175 točke. Srebro je pripadlo Belorusinjam (171,450), bron pa Bolgarkam (170,300). Slovenke Iza Zorec, Aja Jerman in Anja Tomazin so zasedle 21. mesto (127,600).