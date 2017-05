Ob kongresu SDS pozivi k sodelovanju na desnici, obenem pa nove napetosti med SDS in NSi

piše Mojca Zorko

Ljubljana/Maribor, 21. maja - Sobotni kongres SDS, ki je na mestu predsednika stranke znova trdno ustoličil Janeza Janšo, je zbudil pozornost javnosti tudi zaradi gostov iz drugih strank, saj bi to lahko nakazovalo morebitno sodelovanje in povezovanje strank na desnem polu slovenskega političnega prostora. Zato pa se je retorika znova zaostrila med SDS in NSi.