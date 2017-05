Pazin, 20. maja - Balinarji škofjeloške Trate so izgubili prvi četrtfinalni dvoboj evropskega pokala prvakov. Na gostovanju v Pazinu so bili domačini boljši z 12:10. Poraz ni visok, vendar so slovenski prvaki zapravili priložnost ob koncu dvoboja. Povratna tekma bo čez teden dni v Škofji Loki.