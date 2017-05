Köln, 20. maja - Hokejisti Kanade so prvi finalisti svetovnega prvenstva elitne skupine v Nemčiji. V prvem polfinalnem obračunu v Kölnu so premagali Rusijo s 4:2 (0:0, 0:2, 4:0). V nedeljskem finalu se bodo pomerili z boljšim iz večernega polfinalnega obračuna med Švedsko in Finsko.