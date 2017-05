Špela Ponomarenko Janić druga na Portugalskem

Lizbona, 20. maja - Na uvodni tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah je v portugalskem Montemor-o-Velhu Špela Ponomarenko Janić priveslala do drugega mesta na 500 metrov, Jošt Zakrajšek pa do tretjega na 1000 metrov. Njuna uspeha sta dopolnila še Anja Osterman, ki je bila na 500 metrov peta, in Simon Blaževič, ki je bil na 1000 metrov prvi v finalu B.