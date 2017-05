Proštov Göppingen boljši od Bezjakovega Magdeburga

Göppingen, 20. maja - Rokometaši iz nemškega Göppingena so se uvrstili v nedeljski veliki finale evropskega pokala EHF, potem ko so na današnji prvi polfinalni tekmi zaključnega turnirja v svoji EWS Areni premagali Magdeburg s 33:29 (16:14). Druga polfinalna tekma med francoskim Saint-Raphaelom in nemškim Füchsejem iz Berlina se bo začela ob 17.45.