Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 20. maja - Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v južni, zahodni in osrednji Sloveniji bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo do večera še večinoma suho vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, v vzhodnih krajih do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.