V Ljubljani uspešen začetek plezalskega šova Triglav The Rock

Ljubljana, 20. maja - Ljubljana je le doživela premierno izvedbo mednarodnega tekmovanja v športnem plezanju v disciplini balvani Triglav The Rock. Kljub dežju je bil krst tekmovanja, za katerega organizatorji želijo, da bi postal tradicionalen, uspešen. V polfinalu sta bila najuspešnejša Janja Garnbret pri ženskah in Rus Aleksej Rubcov v moški konkurenci.

Tekmovanje ne šteje za točkovanje svetovnega pokala, je pa vzdušje na njem, kljub slabemu vremenu, vsekakor v slogu tekmovanj velike ravni, prav tako samo tekmovanje poteka po pravilih Mednarodne zveze za športno plezanje (Ifsc).

Za najboljšo predstavo v polfinalu je poskrbela najboljša slovenska športna plezalka v tem trenutku Janja Garnbret, ki je štiri polfinalne balvanske smeri preplezala v najmanjšem številu poskusov. Samo za prvi balvan je potrebovala dva poskusa, sicer pa je preostale tri preplezala v prvem poskusu.

Štiri balvanske smeri je v polfinalu za dvojno slovensko vodstvo osvojila tudi veteranka Mina Markovič, v finalu pa bodo nastopile še Norvežanka Hannah Mitdboe, Slovenki Katja Kadič in Urška Repušič ter Belgijka Chole Caulier.

Moški polfinale je dobil Rus Rubcov, ki je za štiri smeri potreboval devet poskusov. Štiri balvanske smeri je osvojil tudi najboljši Slovenec, ambasador tekmovanja Jernej Kruder, ki je imel zgolj en poskus več od vodilnega. Na tretje mesto polfinala se je prebil Domen Škofic s tremi preplezanimi balvanskimi smermi. V velikem finalu pa bodo nastopili še Francoz Jeremy Bonder, Chon Jongwon iz Južne Koreje in Nemec Jan Hojer.

Finale s šestimi slovenskimi finalisti, dvema v moški in štirimi v ženski konkurenci se bo začel ob 20. uri. Vseh 12 finalistov bo prejelo denarne nagrade, zmagovalec v moški in zmagovalka v ženski pa bosta domov odnesla ček v vrednosti 3000 evrov. Nagradni sklad tekmovanja je 14.000 evrov.

V polfinale se je uvrstilo deset najboljših plezalk in plezalcev iz kvalifikacij ter deset plezalk in plezalcev, ki so se tekmovanja udeležili s posebnim povabilom organizatorja. Kvalifikacije so se odvile v petek v plezalnem centru v Kopru.

Tekmovanje na Kongresnem trgu poteka na montažni steni, ki je plod domačega znanja. Medtem ko je gledalce močil dež, pa so bili tekmovalci na suhem, saj so nad steno postavili montažno streho s ponjavo.