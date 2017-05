Debevec napredoval, Markoja in Žižek izpadla

München, 20. maja - Od treh slovenskih strelcev se je na nedeljsko tekmo z malokalibrsko puško leže na 50 metrov za svetovni pokal v Münchnu prebil le Rajmond Debevec, medtem so sta Robert Markoja in Jernej Žižek obtičala v eliminacijah. Debevec je zadel 617,1 kroga in v svoji skupini zasedel 30. mesto.