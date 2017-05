Jelinčič: Glavna cilja SNS vstop v državni zbor in vlado

Otočec, 20. maja - Člani zunajparlamentarne SNS, ki so se na Otočcu zbrali na kongresu z naslovom Nočemo EU, smo za Evropo narodov, so sklenili, da bodo končno odločanje o kandidaturi Zmaga Jelinčiča za predsednika republike prestavili na jesen. To ni glavni cilj SNS, temveč uspeh na prihodnjih državnozborskih volitvah, vstop v DZ in vlado, je povedal Jelinčič.