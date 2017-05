Ivančna Gorica bo dobila kolesarski grbinasti poligon

Ivančna Gorica, 20. maja - Otroci in mladostniki v Ivančni Gorici bodo dobili svoj pravi kolesarski poligon. V teh dneh je namreč zavod Aliansa ob otroškem igrišču in fitnesu na prostem začel graditi t.i. kolopark - kolesarski grbinasti poligon pumptrack. Uradno ga bodo predali v uporabo konec meseca, so sporočili iz ivanške občine.