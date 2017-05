Vreme: Od juga bo oblačnost naraščala

Ljubljana, 20. maja - Od juga bo oblačnost naraščala. Krajevne plohe in nevihte bodo sredi dneva in popoldne zajele večji del južne, zahodne in osrednje Slovenije. Na vzhodu bo do večera še večinoma suho vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, v vzhodnih krajih do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.