Krajani Sinje Gorice: Kemis ne sodi v naselje

Ljubljana, 20. maja - Peti dan po obsežnem požaru v podjetju Kemis so krajani Sinje Gorice na današnjem zboru znova zahtevali prestavitev podjetja na drugo lokacijo. V pogovoru s predstavniki podjetja in vrhniške občine so vztrajali, da predelava nevarnih odpadkov, s katero se ukvarja Kemis, ne sodi v naselje. Izrazili so zaskrbljenost zaradi okoljskih posledic požara.