Pingvini so udarili nazaj

Ottawa, 20. maja - Pittsburgh Penguins so v severnoameriški hokejski ligi NHL dobili četrto tekmo finala vzhodne konference proti Ottawa Senators in razmerje moči v zmagah poravnali na 2:2. Na četrti tekmi v Kanadi so branilci naslova prvaka na krilih kapetana Sidneyja Crosbyja, ki je k zmagi prispeval gol in podajo, slavili s 3:2.