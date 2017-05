Branilci naslova zanesljivo do druge zmage

Boston, 20. maja - Košarkarji Cleveland Cavaliers so v finalu vzhodne konference proti Boston Celtics, ki se igra na štiri zmage, povedli z 2:0. Na drugi tekmi v Bostonu so konjeniki proti prvim nosilcem vzhoda slavili visoko zmago s 130:86. Junak večera je bil LeBron James s 30 točkami, Kevin Love je k 13. zaporedni zmagi v končnici dodal 21 točk in 12 skokov.