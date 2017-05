Trumpove težave poskrbele za slab teden na newyorških borzah

New York, 20. maja - Newyorški borzni indeksi so minuli teden sklenili z nazadovanjem, ki je posledica politične krize v Washingtonu zaradi dejanj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, vendar pa borzni vlagatelji vseeno niso povsem izgubili zaupanja, saj je bilo nazadovanje indeksov minimalno, v petek pa so celo napredovali.