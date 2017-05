K spodbujanju urbanega kolesarstva z različnimi ukrepi

Ljubljana, 21. maja - Kolesarjenje po prestolnici na Mestni občini Ljubljana (Mol) spodbujajo z različnimi ukrepi, kot so postavitev novih stojal za priklenitev koles in širitev mreže kolesarskih tematskih poti. Na promocijo urbanega kolesarstva želijo vplivati tudi s pomočjo kolesarskih števcev, ki na ekranu prikazujejo število kolesarjev, ki so vozili mimo njega.