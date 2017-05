Carla Bruni bo izdala album priredb French Touch

Pariz, 22. maja - Francoska zvezdnica in manekenka Carla Bruni, ki je bila nekaj časa tudi prva dama Francije, je za 6. oktober napovedala izid albuma French Touch, ki bo vključeval priredbe znanih angleških skladb. Med njimi bo tudi country oda možem Stand By Your Man izvajalke Tammy Wynette, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.